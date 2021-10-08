نجل فضل شاكر يشنّ هجوماً حاداً على راغب علامة

المصدر: البيان

شنَّ محمد شاكر، ابن المطرب اللبناني فضل شاكر، هجوماً حاداً على مواطنه المطرب راغب علامة، رافضاً وصفه بـ«السوبر ستار».

وقال شاكر، خلال لقائه أمس في قناة «الجديد»، إن راغب تخلَّى عنهم في أزمة والده الأخيرة، مشيراً إلى أن تصريحاته لم تكن منضبطة وليس لها أساس من الصحة.

وأضاف أن راغب لديه جمهوره الكبير لكنه قد لا يكون «سوبر ستار»، متسائلاً: «يعني إيه سوبر ستار ومنين بيصرفوها».

ووصف راغب بأنه خائف من عودة والده إلى الغناء، معرباً عن استعداد أسرته للتصالح معه بشرط أن يتصالح هو مع نفسه.

يُذكر أن فضل شاكر طرح أخيراً أحدث أغنياته بعنوان «فستان الحلوة»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، كما أطلق نجله محمد «خبرهن علي»، وهي أغنية شبابية من كلمات وألحان وائل الأشقر، وتوزيع عمر الصباغ.