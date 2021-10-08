وفاة الكاتب والمخرج المسرحي المصري ياسر بدوي

المصدر: البيان

توفي، اليوم، الكاتب والمخرج المسرحي المصري ياسر بدوي عقب إجراء عملية جراحية له خلال الأيام القليلة الماضية.

ونعى الإعلامي محمد نشأت، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، بدوي، قائلاً: «هذا الرجل الطيب الرحيم الشاطر عاش عاشقاً لخشبة المسرح، كان أخاً وصديقاً وتعامل معي بمنتهى الأخوة في بداية حياتي الفنية على خشبة مسارح الدولة».

وأضاف نشأت: «لم أر في حياتي مخلصاً وفياً محباً لعمله مثله، وأقسم بالله أني كنت أتمنى أن أعمل معه مجدداً ولكنها إرادة الله».

وتابع: «رحمك الله يا صديقي المخلص لوجه الله تعالى على مدار حياتك، إلى اللقاء، الفنان المصري الأصيل ياسر بدوي في ذمة الله، ادعوا له».

يُذكر أن بدوي شارك في كتابة عدد من البرامج التلفزيونية الكوميدية، منها «ربع مشكل» الذي قدمه خالد عليش ومنى هلا وآخرون، و«نشرة أخبار الخامسة والعشرون» التي قدَّمها أكرم حسني، إضافة إلى «حدوتة قبل النوم».