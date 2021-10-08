محمد هنيدي يكشف: «كان نفسي أكون ضابط شرطة»

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن أمنيته التي لم تتحقق في بداية حياته المهنية، وقال إنه كان يأمل أن يكون ضابط شرطة، لكن ولبنيته الجسدية وقصر قامته كان بحاجة لمعجزة.

وأوضح الفنان الكوميدي الذي حل ضيفاً على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة cbc، أنه كان يرغب بدخول سلك الشرطة نظراً لأن عدد من أفراد عائلته يعملون في جهاز الشرطة، وأضاف: "كنت أريد الالتحاق بكلية الشرطة وحاولت دخول الاختبارات، خاصة أن كثيرا من أفراد عائلتي يعملون في جهاز الشرطة، لكن لم ينفع الأمر في النهاية بسبب قصر القامة".

وكشف هنيدي: «معظم عيلتي في الشرطة وكانوا رموزا بالنسبة لي، فقلت أنا لازم أكمل المشوار، خالي وقتها قالي طبعا يا محمد وقام ضاحك، قلتله بتضحك ليه؟ قالي لأ مفيش حاجة، ونزلت اتدربت وقتها في الساحة الشعبية، أبويا كان بيقوله أنت كده هتقصر الولد يقوله سيبني أشوف شغلي يا حاج هنيدي، بعدها روحت الاختبارات لما جم يقيسوا طولي نزلوا المقياس كتير أوي، بعدها لقيته بيوطي على ودني وبيقولي حمادة أنت عاوز استثناء من رئيس جمهورية».

وأضاف: «كنت أحلم بالسكن في منطقة العجمي بالإسكندرية، وبالفعل اشتريت أول شقة لي هناك، رغم ضعف الإمكانيات آنذاك، كنت موافق أشتري أي حاجة بسيطة، كانت غرفتين في أول دور، بس قلت للسمسار مش معايا فلوسها، قالي معاك كام؟ قولتله 10 جنيه، قالي هاتها ونكتب العقد وبعد كده قسطت الباقي».