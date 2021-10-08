«حلم ليال».. مسلسل من فكرة ياسمين صبري

المصدر: (القاهرة- البيان)

نفت الفنانة ياسمين صبري صحة ما تردد عن خوضها السباق الرمضاني المقبل بمسلسل من كتابتها، مؤكدة أن المسلسل المعنون بـ «حلم ليال» فكرتها فقط، بينما يكتب السيناريو والحوار له السيناريست محمد عبد المعطى، والذي سبق وقدمت معه أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل «حكايتي» في شهر رمضان 2019.

وجاءت تصريحات ياسمين التي كتبتها عبر ستوري حسابها بموقع «إنستجرام»، بعنوان «تنبيه.. تصريحات ياسمين صبري بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح»، رداً على تصريحات منقولة من حوارها مع إحدى المجلات الأجنبية، ونقلت بشكل خاطئ.

«حلم ليال» يقود ياسمين إلى المنافسة الرمضانية المقبلة بعد غياب رمضان الفائت، حيث كان آخر عمل قدمته بعنوان «فرصة تانية» في شهر رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر.