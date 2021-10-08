ينال طاهر.. صوت شرقي على منصات ألمانية

المصدر: برلين - أيهم اليوسف

قلة هم الفنانون الذين يؤكدون قدرتهم على انتزاع بوصلة المشاعر من المستمع والتحكم بها، من خلال دفء وجمالية أصواتهم، ومنهم الفنان السوري ينال طاهر الذي أثبت درجة قربى وثيقة من مستمعيه بأدائه وصوته الهادر من وإلى الأعماق. يغني بلغات عدة مع فرقة موسيقية في ألمانيا، ويواصل إنجاز شارات مسلسلات سورية من هناك، حيث التقته البيان وتحدث لها في هذا اللقاء.

يربط الفنان ينال طاهر صوته النقي بعطايا ربه، وفي المقابل يربط الغناء بإحساس عميق وحزين بالأسى الذي مرّ به منذ الطفولة التي فقد فيها أمه وهو في عمر السنة والنصف، ثم عاش بعدها حياة تراجيدية، كان حضور ونصيب الفرح فيها قليلاً، وقد صبّ كما يقول كل حزنه في أغنية «مالي أم».

غنّى طاهر على مسارح شهيرة ومهمة، ورغم اغترابه إلا إن اسمه مازال مرتبطاً بغناء شارات المسلسلات المتصدرة في بلده الأم سوريا، وهذا يعني بالنسبة إليه أن الجمهور مازال يريد سماع صوته بل ويطلب عبر الصفحات الزرقاء مشاهدته في أدوار درامية، وهو بدوره يؤكد استعداده لو عرض ذلك عليه.

مهنياً يفسر سبب الإقبال عليه لغناء شارات المسلسلات، بأن المخرجين والمنتجين والمؤلفين الموسيقيين يجدون أن العمل سوف يكون متميزاً لو تم تجسيد شاراته بصوته.

انتقال ينال طاهر إلى ألمانيا فتح الباب أمامه للتعرف إلى لغة جديدة وثقافة جديدة، وقد قدمت الصحفية (أوتا) له ولعائلته الكثير من المساعدة، وعن طريقها تعرف إلى فرقة (بوندوس هيرتس) الألمانية، التي يغني معها في الحفلات والمهرجانات باللغات العربية والكردية والتركية، بالإضافة إلى محاولات ومشاركات أخرى باللغة الألمانية والإنجليزية.

يرى أنه من مزايا الفنان المتعدد اللغات هو زيادة وتنوع الجمهور، شرط أن يكون مراعياً للمحتوى الذي يقدمه، إلا إن اللغة حسب وصفه ليست عائقاً لدى الألمان، فهم يتقبلون الموسيقى والغناء بكل اللغات، وهو من جانبه يريد أن يضيف شيئاً بلغتهم.

تاتلسس سوريا

محبة الجمهور حملت له العديد من الألقاب التي تفاجأ بها، منها لقب (تاتلسس سوريا) الذي أطلق عليه في اسطنبول، تشبهاً بالفنان التركي إبراهيم تاتلسس.

ويقول: (شبه اعتذار) هو ألبومي الذي أنتجه الموسيقي سعد الحسيني، حيث تم تصوير ثلاثة فيديويات كليبات وهي: تعذبوني، في ناس مشردين، ومالي أم، وقد حقق الأخير منها نسبة مشاهدة جيدة، لكن للأسف لم أجد بعدها شركة إنتاج تتولى الأمر، كما إن الحرب في سوريا كانت عائقاً أمام استمرار العمل الفني.

شارك ينال طاهر بالغناء في الموسيقى التصويرية وشارات العديد من المسلسلات منها: باب الحارة، ليالي الصالحية، الخوالي، كوم الحجر، كثير من الحب كثير من العنف، ومؤخراً كان لديه غناء شارة مسلسل حارة القبة، كما أنجز بشكل خاص فيديو كليب لأغنية الشارة الأولى للمسلسل نفسه وفيديو كليب لأغنية الشارة الثانية لذات المسلسل، وأيضاً لديه ألبوم كامل باللغة الكردية، سوف يقدمه قريباً.