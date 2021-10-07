ياسمين صبري توضح حقيقة اتجاهها إلى التأليف

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري حقيقة اتجاهها إلى التأليف، نافيةً أن يكون المسلسل الذي تشارك فيه خلال موسم رمضان المقبل من كتابتها.

وأوضحت ياسمين، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»، أن تصريحاتها الأخيرة مع إحدى المجلات العربية بخصوص مسلسلها الجديد لم تُنقل بالشكل الصحيح.

وقالت، عبر تقنية «ستوري» على حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «المسلسل فكرة ياسمين صبري، وكتابة المؤلف محمد عبد المعطي».

وأضافت أن كل الأخبار التي يتم تداولها عن أن المسلسل من كتابتها هي أخبار مغلوطة وغير دقيقة.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل «فرصة تانية» من بطولة أحمد مجدي، وأشرف زكي، ودياب، ومحمد أبو داوود، وأيتن عامر، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، وإدوارد، وابتهال الصريطي، والعمل من إخراج مرقس عادل.