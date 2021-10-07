ياسمين صبري تكشف سبب ابتعادها عن الفن الفترة الماضية

المصدر: البيان

غابت الفنانة ياسمين صبري عن الموسم الرمضاني السابق، ولكن هذا دفعها إلى العودة بثقة في الموسم القادم.

وقررت ياسمين صبري الاتجاه إلى التأليف، واختارت أن تشارك في موسم رمضان القادم، بمسلسل من تأليفها.

وأوضحت أن سبب امتناعها عن الموسم الرمضاني السابق هو عدم إيجادها نص فني جيد مما دفعها إلى التأليف، فهي ستستخدم مخيلتها في كتابة قصة من حياتنا الواقعة لأنها غنية بالأحداث التي يمكن أن نتعرض لها جميعا.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، على الرغم من النجاح الكبير الذي تحققه ياسمين صبري، إلا أنها تاثرت بكلام الجمهور، فتقول"بدأت أصدق ما يُشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية تذكر".

واستطردت أن النص من العوامل الأساسية لنجاح أي فيلم أو مسلسل، لذلك اتخذت قراري بعدم المشاركة في أي عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة.

وتعمل الآن ياسمين صبري على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من الكتّاب منذ مايو.