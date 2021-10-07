نور عمرو دياب تثير الجدل حول علاقتها مع والدها

المصدر: البيان

أثارت نور الابنة الكبرى للفنان المصري عمرو دياب الجدل بعد ردها على سؤال أحد المتابعين حول علاقتها بوالدها.

نور في ردها على الأسئلة التي وجهت لها عبر صفحتها قالت:"لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي أو والدتي، أنا عصامية محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي ولا أحب الاتكاء على غيري حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي". وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وحسب ما سبق وقالت في حوارات سابقة لها، درست نور العديد من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

تعمل نور عمرو دياب كمصممة وعارضة أزياء، ومدونة، إلى جانب التسويق وتتحدث 3 لغات، هي العربية، والإنجليزية، والإسبانية.

وفي سبتمبر الماضي كشفت نور عمرو دياب عن خطوبتها إلى البريطاني الجنسية الغاني الأصل يدعى كيران وودورد، ويعمل مدرب لياقة بدنية.

الجدير بالذكر أن "جنا" ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته السابقة زينة عاشور، والشقيقة الصغرى لنور"، وتعيش أيضاً في لندن مع والدتها، وتقوم أيضا ببيع ملابسها من خلال صفحتها في موقع "دي بوب"، بهدف إثبات ذاتها، والاستقلال مادياً عن والديها.