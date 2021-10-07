سهير البابلي تخطف القلوب في أحدث ظهور لها

المصدر: البيان

خطفت النجمة سهير البابلي الأنظار في أحدث ظهور لها بعد ظهورها في مقطع فيديو طريف انتقدت فيه طرق التواصل بين الأشخاص في ظل انتشار فيروس كورونا.

وظهرت النجمة الكوميديانة القديرة سهير البابلي معبرة عن استيائها من تقبيل الأشخاص لبعضهم البعض عند لقائهم، في ظل انتشار الفيروس الوبائي، وعبرت عن استيائها على طريقتها الخاصة التي خطفت بها القلوب.

ولفتت سهير الأنظار بعفوية شديدة وهي تقول: "أنا مش بفهم ليه لازم نبوس ونبوس، ولو الناس ما سلمتش على بعض وباسوا بعض بيزعلوا ويتخاصموا، بطلوا تبوسوا بعض والله يا ولاد الفاصوليا لو اتخاصمتوا علشان ما بوستش وما عملتش، أوعوا! ، انا عندي هنا في البيت ممنوع كل ده، مفيش حد عندنا بيبوس خالص".

وتداول مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه سهير البابلي، واستعادوا ذكرياتهم مع النجمة الشهيرة وأعمالها الفنية، لتتباين التعليقات ما بين تعليقات عبرت عن دهشة أصحابها من تبدل ملامح النجمة القديرة، واخرى عبرت عن حبهم الشديد وعشقهم لها.

وأكثر ما لفت الأنظار إلى الفيديوهو ظهور علامات العمر على ملامحها، ولكن، على الرغم من تبدل ملامحها إلا أنها ما زالت تحتفظ بجمال خاص وعفوية في تعبيراتها خطفت بها القلوب. ولم يكن هذا هو الظهور الأول لسهير بعد تقدمها في العمر، وإنما كان قد نشر الإعلامي عمر صورة لها أثناء لقائه معها.

قد نشر الإعلامي عمر زهران صورة له مع الفنانة سهير البابلي على حسابه على الفيس بوك أثناء لقائه بها، بعد أن طلبته بنفسها من أجل زيارتها، وكشف عمر عن تفاصيل لقائه بالفنانة سهير البابلي الغائبة عن الأضواء، قائلاً: "لما يجيلك تليفون من سيدة المسرح البديعة سهير تقولك اجمع حالاً فورا".