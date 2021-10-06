بعد اختفائها 8 سنوات.. الفنانة أمل إبراهيم: دخلت مستشفى الأمراض العقلية

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية أمل إبراهيم عن تجربة مثيرة مرَّت بها اضطرتها إلى دخول مستشفى الأمراض العقلية.

وأوضحت أمل، التي اختفت عن الساحة الفنية 8 سنوات، أن دورها في فيلم «أيام الغضب» كان السبب في إقبالها على تلك الخطوة الغريبة.

وقالت، خلال لقائها أمس في قناة «دي إم سي»، إنها أرادت بذلك دراسة الدور التمثيلي الذي ستؤديه جيداً قبل بدء التصوير.

وأضافت، أثناء حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، أنها عرضت الفكرة وقتها على مخرج الفيلم منير راضي، مؤكدةً أنه أبدى قلقه عليها في البداية.

ونوَّهت بأنها أصرَّت على خوض التجربة الجنونية، لافتةً إلى أنها كانت مُلزَمةً بالمكوث في المستشفى مثل بقية المرضى فترة من الوقت.

وذكرت أنها تعرضت لموقف صعب داخل المستشفى حينما حاولت إحدى المرضى ضربها، لكنها قاومتها بشدة.

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة أمل إبراهيم كان في فيلمها «البرنسيسة» الذي تم عرضه عام 2013.