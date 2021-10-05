توفيق عكاشة: "الدكتور قالي أنت ازاي عايش كده"

المصدر: البيان

كشف الإعلامي المصري توفيق عكاشة، تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية، مؤكداً أن العملية ليست مجرد استئصال مرارة؛ فالمرارة وصلت لمرحلة خطيرة لدرجة أن الدكتور المعالج سأله: «كيف تعيش بهذه المرارة حتى الآن؟»، بحسب صحيفة الوطن.

وتابع عكاشة «أشكر الله سبحانه وتعالى أني بعد العملية خرجت من المستشفى ومتواجد بمنزلي في الدقهلية، وعايز أشكر كل الناس اللي سألت عني على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل اللي زاروني في المستشفى».

وأضاف توفيق عكاشة: «أتوجه للمستشفى في ديسمبر المقبل؛ لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على صحتي، والتعرف على نتيجة الاستجابة للدواء».

وأكد «عكاشة» أنه يستغل الفترة المقبلة لترتيب أوراقه بعيدًا عن الإعلام، مشيرًا إلى أنه سيخاطب جمهوره من خلال قناته على «يوتيوب»، لافتًا إلى اعتماده على استغلال الهوايات الشعبية وتراكمات الخبرة الحياتية لإظهارها للمشاهدين؛ منها تربيته للخيول وتدريبها وكذلك الأعمال الزراعية.