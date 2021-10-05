بعد الخطأ الطبي .. تطورات حالة الإعلامية المصرية إيمان الحصري

المصدر: البيان

أعلنت أسرة إيمان الحصري، عن خضوع الأخيرة لعملية جراحية، صباح اليوم الثلاثاء، في ألمانيا، مطالبين الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

وكتبت أسرة الحصري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا.. نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطى أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية»، بحسب صحيفة الوطن.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري، قد وصلت إلى ألمانيا قبل شهر تقريبًا، بشأن استكمال رحلتها العلاجية، حيث تعرضت لخطأ طبي في شهر أبريل الماضي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، خلال خضوعها لعملية جراحية، لتدخل بعدها في مرحلة من التدهور الصحي إثر هذا الخطأ، وأجرت عمليات عدة بعدها.

وكانت إيمان الحصري، قد حرصت على طمأنة جمهورها بشأن حالتها الصحية، وذلك بعد 5 شهور من الاختفاء، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في شهر أغسطس الماضي، قائلة: «أول مرة أكون قادرة إني أكتب على فيسبوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة، وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير قوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت، ودائما كانت وما زالت بتهون عليا».

وتابعت: «إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي على خير، لأن الحقيقة ما زلت فيها، لسه مخرجتش.. ولسه محتاجة.. دعواتكم».