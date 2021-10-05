شاب يطلب مالاً من أحمد عز.. وموقف مفاجئ للنجم المصري "فيديو"

المصدر: البيان

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشهامة الفنان المصري أحمد عز عندما فاجئه أحد المعجبين بطلب المال منه وهو داخل سيارته.

ولقي مقطع الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل ردود فعل مشيدة بالنجم المصري الذي استجاب لطلب أحد معجبيه وأعطاه مبلغاً من المال دون أن يتردد.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على "فيس بوك" أحد الأفراد من جمهور أحمد عز وهو يقترب من السيارة رغم وجود "بودي جارد" مع الفنان ويطلب من أحمد عز مبلغاً من المال فما كان من عز إلا أن أخرج مبلغاً وقام بإعطائه له قبل أن يغادر المكان سريعاً بسيارته.

ويذكر ان فيلم أحمد عز «العارف» يعرض حالياً في قاعات السينما المصرية. وتخطت إيراداته حاجز الـ 60 مليون جنيه بعد عرضه يوم 14 يوليو الماضي. والفيلم من بطولة كل من: أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.