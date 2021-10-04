لأول مرة .. سهير رمزي تكشف أسرار زيجاتها المتكررة

المصدر: وكالات

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "dmc"، يومي الخميس والجمعة المقبلين، الفنانة المصرية سهير رمزي، في برنامج "السيرة".

وتتحدث سهير رمزي، خلال اللقاء، عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية، وتعاملها مع أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، لا سيما قبل وبعد خلع الحجاب.

كما تكشف سهير رمزي طريقة معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.

وكانت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، كشفت مؤخرا، عن السر وراء محاولة طليقها الثاني، رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، تشويهها بإلقاء ماء نار على وجهها.

وقالت شاهين في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "السيرة"، إن طليقها سعى لتشويه ملامحها بعدما رفضت طلبه بأن يتزوجها مرة ثانية لكي تكون العصمة في يده ويطلقها من جديد.

وعن حقيقة تسبب الفنانة المصرية، سهير رمزي، في طلاقها من زوجها الأول عادل حسني، نفت إلهام شاهين ذلك.

وأكدت أن سبب طلاقها من عادل حسني هو أنه كذب عليها بشأن عدم إنتاجه أفلاما سينمائية، في الوقت الذي كان يشدد لها أنه لا يرغب في استمرار عملها بالفن وأن تكون أمًا وربة منزل في المقابل.

وواصلت إلهام شاهين أنه تبين لها أن عادل حسني كان ينتج أفلاما لسهير رمزي في سرية تامة دون علمها، وكانت هي آخر من يعلم، الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق منه، مؤكدة أنها تكره الكذب بشدة.