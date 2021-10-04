إيمي سمير غانم توجه رسالة حزينة لمحبيها: "مش عارفه أكون تمام"

المصدر: البيان

طالبت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم من محبيها الدعاء لها والوقوف إلى جانبها في هذه المحنة التي تعاني منها إثر وفاة والديها. وكتبت الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" أنها كانت تظن أن الوقت سيتكفل بمداواة جراحها ونسيان الفاجعة، لكن ألمها يزداد وحزنها يكبر أكثر.

وقالت إيمي: "كل لحظه بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وأنتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله.. بس أنا مش عارفه أكون تمام.. كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن بس الحقيقة أني أوحش من الأول وكل حاجه عملتها بس مش بهدا".

وتابعت الفنانة المصرية: "الحمدلله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد".

وطلبت إيمي من محبيها الدعاء لها بالصبر وتجاوز محنتها: "بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده.. والحمدالله على أي ابتلاء أنا راضية".