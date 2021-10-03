حقيقة وفاة الفنان جورج وسوف

المصدر: البيان

نفت مديرة المكتب الإعلامي للفنان جورج وسوف الشائعات المتداولة عن وفاة الفنان.

وتصدر اسم جورج وسوف العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتبطا بخبر وفاته، وذلك ماأخاف محبيه.

وقالت مايا أفوكاد، مديرة مكتب جورج وسوف: "أبو وديع بألف خير ومش عارفين مين السبب ومستغربين من سلسلة الشائعات عن أبو وديع، وهو شغال وبيحيي حفلات في الوطن العربي كله، وكان آخرها في مهرجان جرش بالأردن، والحفلة حققت نجاحا كبيرا ورجاء من كل محبي أبو وديع أنهم مينساقوش وراء الشائعات». وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وغنى جورج وسوف، قبل أكثر من أسبوع عددا كبيرا من أغانيه في مهرجان جرش، وشهد الحفل زحام عدد كبير من جمهوره في الأردن، مما جعل الأمن يتدخل لمنع الجماهير من الدخول بعد امتلاء ساحة الحفل.