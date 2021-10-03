أسرة الإعلامي المصري توفيق عكاشة تكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان

كشفت أسرة الإعلامي المصري عكاشة تفاصيل حالته الصحية، مشيرة إلى استقرار أوضاعه الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة قبل يومين.

وقالت أسرة توفيق عكاشة في بيان إنه غادر المستشفى وعاد إلى منزله حيث تم منع الزيارة عنه لمدة أسبوع نظرا للظروف الصحية المتعلقة بفيروس كورونا والتي تمر بها البلاد.

ووجهت أسرة توفيق عكاشة خلال بيانها الشكر لفريق الأطباء المعالج، لافتة إلى أنه كان يعاني من بعض المشاكل بجهاز المسالك البولية. وخضع الإعلامي توفيق عكاشة لعملية جراحية، الجمعة الماضي.

وكان توفيق عكاشة قد صرح مؤخرا بأنه خضع لفحوصات دقيقة بالمنصورة، وأثناء الفحص وجد أنه يعاني أيضا من بعض المشاكل في المسالك البولية، مما أدى إلى تواجده بمركز الجراحة بأحد مراكز علاج المسالك البولية والكلى بجامعة المنصورة.