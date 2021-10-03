منة شلبي تنشط فنياً بعد ترشحها لجائزة «إيمي»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة منة شلبي، منذ إعلان ترشحها لجائزة «إيمي» العالمية قبل أيام، عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، وتصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، كونها أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة لهذه الجائزة عن عمل ناطق باللغة العربية،

فبعد غياب نحو عام، منذ أن قدمت مسلسل «ليه لأ» في موسمه الثاني، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، تعود منة إلى الدراما بمسلسل جديد، تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل الذي لم يستقر صناعه على اسمه بعد، يعد اللقاء الثانى بين منة وبين المؤلف محمد هشام عبية، حيث تعاونا من قبل في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، والذي ترشحت من خلاله لجائزة «الإيمي»، ومن المقرر الإعلان عن مخرج المسلسل وأبطاله خلال الأيام المقبلة.

وسينمائياً، يعرض لمنة شلبي حالياً فيلم «الإنس والنمس» في دور السينما، ويشاركها بطولته الفنان محمد هنيدي، من إخراج شريف عرفة.