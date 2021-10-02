إصابة الفنان المصري عبدالعزيز مخيون بفيروس كورونا

المصدر: البيان

أعلن الحساب الشخصي للفنان المصري الكبير عبد العزيز مخيون، على فيسبوك، إصابته بفيروس كورونا ولم يكشف أي تطورات حول إصابته.

وكتب حساب عبد العزيز مخيون، على فيسبوك: «أيها الاعزاء: أي استفسار بخصوص إصابة الفنان عبدالعزيز مخيون بكورونا يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية .. ولكم جزيل الشكر»، وفقا لصحيفة صدى البلد.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون في ابو حمص بالبحيرة عام 1943، والتحق بمعهد الفنون المسرحية ثم تعلم الموسيقي، وبعد ذلك أنشأ مسرح الفلاحين؛ ليقوم عليه بإخراج اعمال مسرحية فتحت له الآفاق، وزادته خبرة في ان يكون ممثلا شاملا.