إلهام شاهين: مستعدة للتبرع بأعضائي لطلاب كلية الطب

المصدر: البيان

أعربت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن استعدادها التام للتبرع بأعضائها بعد الوفاة لطلاب كلية الطب.

وقالت إلهام، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس مع قناة «إم بي سي مصر»: «معنديش مانع لأي حاجة فيها خير للبشرية»، مؤكدةً ضرورة انتشار تلك الفكرة في المجتمع.

وفي سياق آخر، انتقدت النجمة فكرة تحديد سن لزواج المرأة، مضيفةً: «تتجوز في أي سن في الدنيا، طالما هتتجوز حد مناسب لسنها، لأن الناس لما بتكبر بتحتاج ونس وسند».

ووصفت الزواج بأنه «علاقة إنسانية أقوى بكتير ممكن يحتاجوها في السن الكبير»، مشيرةً إلى إمكانية اتخاذها قرار الزواج في أي وقت.

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين فيلم «حظر تجول»، إلى جانب النجوم: أمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، والعمل من تأليف وإخراج أمير رمسيس.