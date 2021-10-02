تصريح مثير للفنانة إلهام شاهين: أبي أدخلني الأزهر وأنا اخترت الفن

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن مشوار حياتها قبل دخول عالم الفن، قائلة إن والدها أدخلها إلى جامعة الأزهر خوفاً عليها من الاختلاط، وجاء ذلك خلال ندوة تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري التي أقيمت في المجلس الأعلى للثقافة.

وقالت شاهين، إن والدها كان يشعر بالخوف عليها لذلك جعلها تدرس في جامعة الأزهر خوفا عليها من الاختلاط مع زملائها من الشباب في الجامعة، لافتة إلى أن خجلها الزائد في بدايتها كان بسبب دراستها في مدارس بنات.

واوضحت إلهام أنها اختارت اسم «المتمردة» عنوانا لكتابها الذي يحمل تكريمها في الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري لأنه يعبر عنها.

وأكدت أنها سعيدة بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح لارتباط بداياتها بالوقوف على المسرح إلى جانب أنها خريجة معهد الفنون المسرحية.

وعن اسم كتاب تكريمها في المهرجان للكاتب جمال عبدالناصر والذي يحمل اسم «المتمردة»: «اختيار اسم المتمردة لكتابي، لأن أنا في كل حياتي متمردة، وهذا التمرد دخلني في صراعات ومشاكل كثيرة جداً.. أنا متمردة من يومي، وبابا كان ضد شغلي في مجال الفن، وخدوني عند دكتور نفساني وأنا صغيرة».