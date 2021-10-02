«الوفاء» عنوان سهرة ديانا كرزون في «جرش»

المصدر: عمان - البيان

اجتمع الوفاء والطرب والأناقة والرقي في حفل المغنية الأردنية ديانا كرزون، أول من أمس ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

ففي ظهور ديانا الجماهيري الأول منذ أن عمت جائحة كورونا العالم، كان المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية العتيقة في جرش، مكاناً دافئاً لألفي وخمسمائة شخص التزموا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الأردنية لزوار ومرتادي المهرجان.

ديانا التي أطلت بفستان أزرق ساحر، كانت وفية لهرم الغناء الأردني الراحل متعب السقار، فكرمته عبر تقديم أغنيته «أردنيين وما ننضام» في بداية سهرتها الجرشية، مؤكدة أن روح متعب ستبقى حاضرة في المهرجان حتى لو غاب جسده، ومعتبرة أن تكريمه واجب على كل فنان أردني. وتفاعل الجمهور بحماسة مع ديانا في ظهورها الأول منذ حملها بطفلتها سلمى، لتهديهم رائعتها التي أطلقتها صباح اليوم عبر قناتها الرسمية على يوتيوب «لفلفني» باللهجة اللبنانية.