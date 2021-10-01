بيع منزل عمر الشريف وفاتن حمامة في مزاد علني

المصدر: البيان

أقيم مزاد علني في مصر على منزل الفنانين الراحلين عمر الشريف وفاتن حمامة.

ونشرت صحيفة «الأهرام» المصرية، في عددها اليوم، إعلاناً يفيد ببيع الشقة التي كانت مملوكة لـ«سيدة الشاشة العربية» بمبنى الليبون في القاهرة خلال جلسة ستُعقد في 27 من الشهر الجاري.

والشقة، التي عاشت فيها سنوات زواجها بالنجم العالمي، تطل على النيل وحديقة الأسماك بشارع الجبلاية في حي الزمالك.

الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من نجوم الفن قد سكنوا المبنى الذي يشتمل على الشقة، أبرزهم: شريهان، وسامية جمال، وفريد الأطرش، ومحرم فؤاد.