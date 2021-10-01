لماذا أوقف برنامج الإعلامي محمود سعد؟

المصدر: البيان

كشف الإعلامي المصري محمود سعد عن الأسباب الحقيقية وراء إيقاف برنامجه «باب الخلق» عبر قناة «النهار».

وأوضح سعد، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، أن البرنامج لم يكن يكلف القناة كثيراً، لكنه في الوقت نفسه لم يربح كثيراً، وعانى بعض المشكلات في الإعلانات.

وردَّ على الشائعات المنتشرة حول الأمر، مبيناً عدم صحة الزعم بأنه تم منع البرنامج، مشيراً إلى أنه اهتم بالرد على الشائعات حتى لا يُفهم أنه موافق عليها.

وذكر أنه بدأ عمله مع قناة «النهار» منذ 10 سنوات، مؤكداً أنها من أفضل تجاربه بالرغم من أن أجره كان ضعيفاً.

وحكى أن ظروف القناة كانت تفرض في كل عام خفض أجره، حتى وصل إلى عام 2020 ولم يوقع عقداً جديداً بعدما وجد أن أجره أصبح ضعيفاً جداً، واستمر في العمل مع القناة دون عقد.

ونفى وقوع أي خلاف مع القناة بسبب برنامجه كما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوهاً بأن أهم مكسب له هو حب الجمهور الذي يجده في كل مكان.