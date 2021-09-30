المنتجة باربرا بروكولي: شخصية جيمس بوند ستظل «رجلاً»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعربت منتجة أفلام جيمس بوند، باربرا بروكولي، عن اعتقادها أن شخصية «جيمس بوند 007» ستكون دائماً لرجل، مشيرة إلى أنها تؤجل مناقشة من سيتولى الدور عن الممثل دانيال كريغ، إلى عام 2022، مؤكدة في السياق أنه سيكون رجلاً.

وأفادت باربرا، وهي رئيسة شركة إنتاج الأفلام «إيون برودكشنز»، التي توقع على كل عملية توظيف في الامتياز أن: «جيمس بوند شخصية تعود لذكر»، معربة، في سياق ذلك، عن أملها بأن يكون هناك العديد والعديد من الأفلام التي يتم إنتاجها مع النساء، ومن أجل النساء، ومن قبل النساء، وحول النساء.

وقالت باربرا في معرض كلامها لوكالة «بي إيه للانباء» البريطانية: «لا أعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذ شخصية ذكورية، وأن نجعل امرأة تقوم بتصوير الشخصية، لذا أرى الشخصية ذكراً».

واعترفت باربرا بأنها لم تواجه حقيقة أن الممثل كريغ سيتنحى، وأنها في حالة إنكار، وتود أن يستمر دانييل كريغ إلى الأبد، لذا لا تفكر في بديل له، وهذا الأمر ستناقشه مع أخيها غير الشقيق وزميلها المنتج، مايكل جي ويلسون، العام المقبل.

وعندما سُئلت عما إذا كانت المحادثات حول خلف كريغ وشيكة، أجابت بالنفي، قائلة: «نريد الاحتفال بالفترة الرائعة لدانييل غريغ، الذي أعطى كل شيء لهذه الشخصية في هذا الامتياز لمدة 15 عاماً». ولدى سؤالها عما إذا كانت ترغب في رؤية المزيد من التنوع في الشخصية، قالت:

«هذا أمر صعب، ليس لديّ رأي سديد حيال ذلك. أعتقد أنه سيكون من الصعب على أي شخص أن يسير على خطى دانيال بالنسبة لي، وبقدر ما أحببت بيرس بروسنان، وكنت في أوائل العشرينيات، وأترك مشاهدة الأفلام قليلاً. وعندما جاء دانيال كانت نسخة مختلفة من الشخصية لم أرها من قبل»، مضيفة:

إن كل من يلعبها يحتاج فقط إلى تلك الكاريزما وإلى تلك الطبقات. وبدوره، كان الممثل البالغ 53 عاماً قد أعرب أيضاً عن اعتقاده بأن «بوند» يجب أن يظل رجلاً، لكنه أكد في لقاء مع راديو «تايمز» على ضرورة أن يكون هناك أجزاء أفضل للنساء والممثلين الملونين، متسائلاً:

«لماذا يجب على امرأة أن تقوم ببطولة جيمس بوند، بينما يجب أن يكون هناك دور جيد مثل «بوند» لامرأة؟» هذا وكانت العديد من الممثلات قد وافقت مع دانيال بضرورة قيام رجل بدور البطولة في بوند، بمن في ذلك النجمة هالي بيري.