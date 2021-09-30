فنانة تطالب بمنع مشاهد التدخين في الدراما

المصدر: القاهرة - البيان

كثيراً ما تعرضت الدراما المصرية، والرمضانية منها بشكل خاص، لانتقادات حادة، بسبب مبالغتها في مشاهد التدخين، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الشباب والأطفال. وانطلاقاً من ذلك، طالبت الفنانة المصرية نهال عنبر بمنع مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية، موضحة أن المنع لن يغير شيئاً في الدراما.

دور الإعلام

وقالت عنبر، خلال مشاركتها بمؤتمر منظمة الصحة العالمية عن دور الإعلام والدراما في منع مشاهد الإعلان عن التبغ، إن الممثل يمكنه أن يقوم بمشاهد التوتر والقلق من دون أن يمسك سيجارة في يده، لافتة إلى أنه عندما طلب منها تصوير أحد المشاهد وهى تدخن رفضت، وتابعت: «الطفل عندما يمسك الريموت ويفتح التلفزيون، ويرى الفنان يمسك السيجارة في يده أكيد حيقلد هذا المشهد»، موضحة أن المنع لا يضر شيئاً في السياق الدرامي، والدراما تكون نظيفة من دون مشاهد التدخين.