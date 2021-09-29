أنجلينا جولي تطرح كتاب "أعرف حقوقك"

المصدر: البيان

طرحت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، كتابها الجديد “أعرف حقوقك” من أجل الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم، من أجل تسهيل ممارسة حقوقهم.

ونشرت النجمة العالمية، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، صورة لغلاف كتابها المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في الأسواق.

وجاءت الصورة عبارة عن فتاة مراهقة تحمل إبريقا فوق رأسها وتبدو على ملامحها المعاناة.

وكتبت جولي على الصورة التي نشرتها: “الشباب في الخطوط الأمامية دائما يواجهون الاضطهاد والنزاع، وفى الوقت نفسه هم أكثر الأصوات فعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

مضيفة: “ويشهد هذا الشهر طرح كتاب اعرف حقوقك، وهو كتاب للمراهقين، وأنا فخورة بأن أكون قد كتبته مع البروفيسور جيرالدين فان بورين”.