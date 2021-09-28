سونو نيغام نجم الغناء الهندي يحصل على إقامة الإمارات الذهبية

المصدر: دبي - البيان

حصل نجم الغناء الهندي الشهير سونو نيغام على تأشيرة إقامة دولة الإمارات الذهبية لمدة عشر سنوات، والتي ستمكنه من زيارة الإمارات والترفيه عن الملايين من معجبيه في جميع أنحائها.

وقال سونو نيغام في تصريح عقب حصوله على تأشيرة الإقامة الذهبية: «أنا ممتن لحكومة الإمارات على تكريمي بالإقامة الذهبية، فمنذ أن حضرت إلى دبي لأول مرة في عام 1994، كان ذلك جزءاً من نشأتي وشاهداً ومحفزاً لرحلتي الفنية والمهنية، إنني أتطلع إلى المساهمة بأقصى قدرتي لإمتاع العاملين في هذه الإمارة».