NO TIME TO DIE في دور السينما يوم غد

المصدر: دبي - البيان

يبدأ عرض فيلم «لا وقت للموت – NO TIME TO DIE» أحدث إصدارات سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، في دور سينما منطقة الشرق الأوسط، اعتباراً من الغد 30 سبتمبر الجاري، ويعد الفيلم رقم 25 ضمن سلسلة الأفلام التي نالت إعجاب العالم، حيث سيشارك مجدداً دانيال كريج في دور العميل 007، وليكون آخر عمل يقدمه ضمن هذه السلسلة.

الفيلم من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وسيضم كوكبة من نجوم هوليوود، بما فيهم رامي مالك، وليا سيدو، ولاشانا لينش، وبن ويشو، وأنا أرماس، ودالي بن صلاح، وديفيد دينيك، وبيلي ماجنوسن، ورالف فينيس.

وكانت شركة أيون للإنتاج المسؤولة عن الفيلم قد أطلقت مؤخراً مقطعاً ترويجياً للفيلم، الذي تدور أحداثه حول العميل بوند، الذي يستقيل من عمله في جهاز المخابرات البريطاني، ليستمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكنه ما يلبث أن يعود للخدمة عندما يلجأ إليه صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة المخابرات المركزية، طالباً المساعدة في مهمة لإنقاذ عالِم مخطوف. وتتطور الأحداث بشكل غير متوقع ليدخل بوند في مواجهة خطيرة مع مجرم غامض يستخدم أحدث الأسلحة المتطورة.

جرى تقييم الفيلم للأشخاص فوق 13 عاماً، ويمكن حجز تذاكر السينما مقدماً في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ونظراً للإقبال الكبير على الفيلم في دولة الإمارات، ستقوم دور السينما في الدولة بعرض الفيلم على مدار الساعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.