احتفاء عربي ودولي بالنجمة منة شلبي بعد ترشحها لجائزة «إيمي»

المصدر: دبي - البيان

حين عُرض مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» على منصة شاهد الإلكترونية، لاقى استحساناً جماهيرياً غير مسبوق وإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصّ الجمهور بالإشادة أداء النجمين منة شلبي وآسر ياسين.

ومنذ أيام تُوّج أداء منة في المسلسل بترشيح عالمي لجائزة إيمي الدولية لأفضل ممثلة، وهو إنجاز عربي يتحقق المرة الأولى إذ تصل منة للترشحيات النهائية للجائزة بعمل عربي؛ ولذا تبعته موجة احتفالية كبيرة بهذا التكريم، وانهالت التهاني الحارة على منة بالوسط الفني والإعلامي محلياً ودولياً، إذ عبر زملاؤها وأصدقاؤها في الوسط عن فخرهم وسعادتهم بترشحها وتحقيقها هذا الإنجاز، كأول ممثلة مصرية وعربية تترشح للجائزة عن عمل ناطق باللغة العربية.

اعتلى خبر ترشح منة للجائزة عناوين عديد من المجلات والصحف العالمية، وأبرزها مجلة The Hollywood Reporter الأمريكية، ومجلة Deadline الأمريكية، ومجلة BBC News للشرق الأوسط، ومجلة The Quint الهندية، وصحيفةArab News السعودية. ك

ما أصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بياناً يهنئ فيه منة؛ لترشحها لجائزة «الإيمي» الدولية لعام 2021 مع التمنيات بمزيد من التوفيق والنجاح. هذا وقد كرمها المهرجان في فعاليات دورته الـ41 بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية متميزة.

كما هنأها العديد من النقاد الفنيين تقديراً لإنجازها ولمكانة الجائزة عالمياً، واحتفى بها كبار المخرجين كذلك.