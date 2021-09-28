الإعلامي المصري توفيق عكاشة يستعد لعملية جراحية

المصدر: البيان

تعرض الإعلامي المصري توفيق عكاشة لوعكة صحية تطلبت إجراءه عدداً من الفحوصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمي بالمنصورة حيث يخضع عكاشة لمدة 48 ساعة لرعاية طبية تحت إشراف الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد عبدالوهاب، رائد زراعة الكبد، وذلك من أجل ضبط الضغط والسكر لإجراء العملية الجراحية بعد ذلك مباشرة، وفقا للمصري اليوم.

وأكد عبدالوهاب أن الفترة السابقة التي خضع فيها عكاشة للعلاج الدوائي أدت إلى القضاء على جميع أنواع الالتهابات التي كان مشكوكا فيها بالقناة المرارية والإثنى عشر بأنها قد تكون أوراما، ولكن ثبت عكس ذلك، لافتا إلى أنه سيجرى لـ«عكاشة» عملية استئصال مرارة نظراً لوجود حصوة تبلغ 1 سم، ولا بد من استئصال المرارة بعد 48 ساعة.

كان توفيق عكاشة قد أجرى مؤخرا فحوصات طبية بمستشفى العلمين بالساحل الشمالي الشهر الماضي لإصابته ببعض الآلام في الإثنى عشر، حيث تم نقله للمستشفى خلال قضائه إجازته الصيفية مع زوجته الإعلامية حياة الدرديري.

وأكد في تصريحات سابقة أن الوضع الصحي له كما هو ولكن يتحسن قليلا، مشيرا إلى أن الأطباء قرروا إجراء عملية له بعد زوال الالتهابات الحادة والمزمنة التي عانى منها، ولفت إلى أنه عانى خلال اليومين السابقين من حالة هبوط شديد بسبب عدم تناوله الطعام عند دخوله المستشفى.

واختتم توفيق تصريحاته السابقة: «أشكر الناس والمتابعين لي الذين سألوا عني واهتموا بمتابعة حالتي الصحية.. ولسه فاكرني رغم إني بقالي سنتين مبشتغلش ولسه في البيت».