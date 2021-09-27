والد حلا شيحة: ابنتي الآن غير محجبة

المصدر: البيان

أثار الفنان التشكيلي أحمد شيحة جدلاً واسعاً بخصوص ابنته الفنانة حلا، معلناً أنها خلعت الحجاب مجدداً.

وقال شيحة، خلال لقائه عبر إذاعة «نجوم إف إم»، إن ابنته عندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص.

وأضاف أن حلا الآن لا ترتدي الحجاب، مشيراً إلى أنه كان يتوقع هذه الخطوة عندما قررت ارتداءه أخيراً.

وتابع أنها «قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة».

يُذكر أن الكثير من الأنباء المتضاربة قد حامت حول شخصية حلا شيحة في الأيام القليلة الماضية، ما دعا النجمة إلى التوضيح أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلا حسابها على «إنستغرام».

وقالت حلا، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «بمناسبة الشائعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين، لا يحترموا مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة، حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الإنستغرام».