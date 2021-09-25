مرتضى منصور يخسر جولة قضائية أمام سما المصري

المصدر: البيان

برَّأ القضاء المصري، اليوم، الفنانة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، الشهيرة بـ«سما المصري»، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وقال محامي سما، أشرف ناجي، إن محامي مرتضى أقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى في جلسة اليوم، وذلك حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

كانت النيابة العامة المصرية قد أحالت سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت المحكمة استشكال سما على الحكم الصادر بحبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بـخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما قضت المحكمة، في 27 يونيو الماضي، عليها بالسجن 3 سنوات وغرَّمتها 300 ألف جنيه في قضية أخرى.