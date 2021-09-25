ياسمينا العلواني تكشف حقيقة صورتها بالحجاب

المصدر: البيان

كشفت المطربة المصرية ياسمينا العلواني حقيقة صورتها وهي ترتدي الحجاب، نافيةً صحة الأنباء المتداولة عن قرارها الالتزام به.

وقالت العلواني، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «لكل واحد فرح لي من قلبه واتمنى لي الحجاب، حابة أوضح إن الأوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل».

وأوضحت الفنانة الشابة أن «الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

كانت نجمة «آرابز غوت تالنت» قد نشرت صورتها مرتديةً الحجاب، معلِّقةً: «الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، كمِّلها على خير يا رب»، الأمر الذي فُسِّر بأنها أقدمت على خطوة التمسك بارتدائه.