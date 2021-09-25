نجمة «آرابز غوت تالنت» ياسمينا العلواني ترتدي الحجاب

المصدر: البيان

أعلنت الفنانة المصرية ياسمينا العلواني، نجمة « آرابز جوت تالنت»، ارتداءها الحجاب.

ونشرت العلواني، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»، صورتها بالزي الجديد، معلِّقةً: «الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، كمِّلها على خير يا رب».

وكانت المطربة الشابة قد كشفت، في 13 من الشهر الجاري، عن معاناتها الصحية، قائلةً: «(ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين).. أسألكم الدعاء».

يُذكر أن ياسمينا علواني بدأت مشوارها الفني بالمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب «آراب غوت تالنت»، وحصلت على «الباز الذهبي» للوصول إلى نصف النهائي.

وكان آخر أعمالها كليب «إيه اللي فيها مش فيا» الذي طُرح عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، والعمل من كلمات يحيى محفوظ، وألحان محمد مصباح، وتوزيع طارق توكل.