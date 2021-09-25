صفية العمري تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

المصدر: البيان

أعلنت الفنانة المصرية صفية العمري حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، معربةً عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقالت صفية، أمس، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «الحمد لله حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت: «شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشكراً هيئة الثقافة والفنون، وإدارة الجوازات والهجرة».

يُذكر أن صفية العمري كشفت سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال المرحلة الأخيرة، موضحةً أنها لم تعتزل الفن كما هو متداول، وإنما تجنَّبت الأدوار التمثيلية التي لا تليق بتاريخها الفني الطويل.