مطرب شعبي: أنا من علّم محمد رمضان الغناء

المصدر: البيان

تحدث المطرب الشعبي المصري حسين غاندي عن علاقته بالفنان محمد رمضان، وكيف تسبب بدخول رمضان مجال الغناء.

وقال غاندي عبر قناة "صدى البلد": "أنا اللي علمت محمد رمضان الغناء في فيلم واحد صعيدي، وكمان عملت أغاني تترات لمسلسلات كتير، منها كل مسلسلات النجم مصطفى شعبان"، مؤكداً: "هقدم أغاني عبد الحليم حافظ".

وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، ومجلس النقابة قرروا منع التعامل مع عفروتو ومروان موسى وريشا وكوستا ومحمود معتمد، حيث إنهم ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية.

وأكد شاكر في بيان رسمي على أن الخماسي الغنائي لم يحصلوا على تصاريح بالغناء وحذرت النقابة من التعامل معهم، بعدما خالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد أعلن مؤخراً عن تعاقده مع شركة "MediaHub - سعدي جوهر" لتقديم عمل درامي في رمضان 2022.

ونشر محمد رمضان صورته مع المنتج محمد السعدي، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين".

وظهر محمد رمضان خلال إعلانه عن مسلسله الجديد بـ"تيشرت" عليه العلم الأمريكي وعلامة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وفي تصريحات صحفية سابقة للمخرج محمد ياسين، ذكر أنه يعرف محمد رمضان منذ أكثر من 10 أعوام، والعلاقة بينهما جيدة للغاية، وفي الفترة الحالية تجمعه مع محمد رمضان والشركة المنتجة جلسات خاصة لوضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها العمل.