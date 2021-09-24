محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة خلال توجهه لصلاة الجمعة

المصدر: البيان

كثيرا ما يشغل الفنان المصري محمد رمضان الرأي العام بتصرفاته التي يراها البعض مثيرة للجدل حيث استعراض سيارته الفارهة الحديثة ماركة "بوجاتي"، خلال توجهه لصلاة الجمعة.

ونشر "رمضان"، صورته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، والذى ظهر وهو يستقل سيارته ماركة بوجاتي وعلق على الصورة بالآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".

وقال محمد رمضان:"في طريقي إلى صلاة الجمعة #جمعة_مباركة".

وأعرب الكثير من متابعي رمضان، على طريقة استعراض سعيه للصلاة، بسيارته الفارهة، والذى طالب الكثير منه عدم نشر أفعال حياته اليومية على الفيسبوك وفق صحيفة الوفد.

من ناحية أخري، أعلن الفنان محمد رمضان، عن تعاقده مع شركة "MediaHub - سعدي جوهر" لتقديم عمل درامي في رمضان 2022.

ونشر محمد رمضان صورته مع المنتج محمد السعدي، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين".

وظهر محمد رمضان خلال إعلانه عن مسلسله الجديد بـ"تيشرت" عليه العلم الأمريكي وعلامة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وفي تصريحات سابقة للمخرج محمد ياسين، ذكر أنه يعرف محمد رمضان منذ أكثر من 10 أعوام، والعلاقة بينهما جيدة للغاية، وفي الفترة الحالية تجمعه مع محمد رمضان والشركة المنتجة جلسات خاصة لوضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها العمل.

وكان نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من داخل طائرة خاصة عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ولاقت الصورة ردود فعل إيجابية من قبل جمهور محمد رمضان، وتضمنت التعليقات كل من:" أقسم بالله بحبك، أسطورة الاساطير، نمبر وان، الاسطورة"، وغيرها من التعليقات.

وفي سياق آخر، فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، في وقت سابق أثناء تكريمه في أحد المهرجانات الفنية، بخلع حذائه قبل التكريم.

ونشر "رمضان"، عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام، فيديو وهو يخلع حذاءه قبل الدخول لتسلم الجائزة معلقًا على الفيديو بقوله: "من بعد التكريم الأخير ما بقتش أثق في أي جزمة".