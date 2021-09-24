سعره 164 مليون دولار.. براد بيت وأنجيلينا جولي يتنازعان على ملكية قصر في فرنسا

المصدر: وكالات

بعد انفصالهما عام 2016، انخرط الممثلان الأمريكيان براد بيت وأنجيلينا جولي في معركة قانونية شرسة وهما يتصارعان اليوم على ملكية قصر فرنسي من القرن السابع عشر تقدر قيمته بـ164 مليون دولار.

وبعد خمس سنوات على انفصال الثنائي الأشهر في هوليوود، لم يتوصل كل من براد بيت وأنجلينا جولي إلى تسوية التعويضات المالية المترتبة على الطلاق.

وفي حلقة جديدة من مسلسل النزاع الضاري المستمر بين النجمين، تقدم براد بيت بشكوى قضائية يتهم فيها طليقته بسعيها لبيع حصتها من المنزل الذي اشترياه معاً في مقاطعة «لو فار»، جنوب فرنسا، من وراء ظهره.

والمنزل موضوع النزاع هو قصر قديم يحمل اسم «ميرافال» تبلغ مساحته 10 كيلومترات مربعة، وتقدر قيمته بنحو 140 مليون يورو (164 مليون دولار). ويحمل القصر ذكرى عاطفية للطرفين؛ لأنه المكان الذي شهد زواجهما عام 2014.

ويستند براد بت في دعواه التي تقدم بها محاموه إلى اتفاق كان الطرفان قد وقّعاه، ويقضي بألا يتصرف أي منهما بحصته في القصر من دون إبلاغ الطرف الآخر مسبقاً، وبهذا تكون له الأفضلية في شراء حصة شريكه. وتملك أنجلينا جولي حصة النصف من القصر.

وكان الطليقان قد أودعا حصتيهما في الملكية في شركة ذات مسؤولية محدودة، يملك براد 60 في المائة من أسهمها وتملك أنجلينا الباقي. لكن الممثل نقل 10 في المائة من أسهمه إلى زوجته، قبل الطلاق، بحيث باتا متساويين في الحصص.

وبحسب أوراق الشكوى، فإن أنجلينا لم تتوقف طوال السنوات الأربع الماضية عن وضع العصي في دواليب الشركة، ومنها أنها دأبت على تأجيل الموافقة على الحسابات السنوية وتعيين مدير جديد لها.

وبلغ الخلاف ذروته حين حاولت أنجلينا الدوران على الاتفاق وبيع حصتها من خلال شركتها الخاصة، وذلك لمنع طليقها من الاعتراض على الصفقة. وهو ما يمكن اعتباره مثالاً جديداً من أمثلة سابقة تهدف إلى تنصلها من التزاماتها القانونية.