تعرُّض أسرة الفنان حمادة هلال لحادث سير

المصدر: البيان

تعرَّضت زوجة الفنان المصري حمادة هلال وأولاده لحادث سير أدى إلى إصابتهم بجروح.

وأعلن هلال عن النبأ الحزين عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، مطالباً جمهوره ومحبيه بالدعاء لهم.

يُذكر أن النجم قد طرح فيديو كليب جديداً عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» بعنوان «النجاح أحلى هدية»، بمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة، والعمل من كلمات أحمد غريب، وألحان تيام علي، وحمادة هلال، وتوزيع ميدو مزيكا.

كما شارك، خلال رمضان الماضي، في مسلسل «المدّاح»، إلى جانب النجوم: أحمد بدير، ونسرين طافش، وحنان سليمان، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال.