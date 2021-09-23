بعد واقعة ماجدة الرومي.. 7 مطربين عرب سقطوا على المسرح

المصدر: البيان

تعرَّضت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي لإغماء، مساء أمس، خلال حفلها بمهرجان جرش في الأردن، وفقدت توازنها بسبب هبوط في الضغط، وكادت تسقط أرضاً خلال غنائها «أحبك جداً» لولا مساعدة أحد الموسيقيين.

ويبدو أن ماجدة لم تكن أول المتعرِّضين لهذا الموقف، فقد سبقها فنانون قدماء ومعاصرون تساقطوا على مسارحهم بمرأى ومسمع الجماهير، إذ انهارت الفنانة المصرية أم كلثوم أثناء إحيائها حفلاً سنة 1967، ولا تزال صورة كوكب الشرق وهي ملقية على خشبة المسرح متداولة حتى الآن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصيبت الفنانة اللبنانية إليسا بالإغماء أثناء إحيائها حفل ليلة رأس السنة في 2015.

وسقطت شيرين عبد الوهاب سنة 2012 خلال إحدى حلقات العروض المباشرة من برنامج «ذا فويس» الغنائي، أثناء عودتها إلى كرسيها في لجنة التحكيم.

أما المطربة السورية ميادة الحناوي، فأمسكت بالميكروفون قبل أن تسقط أرضاً على المسرح أثناء أغنيتها الشهيرة «أنا بعشقك» بحفل في تونس.

واختل توازن المطربة اللبنانية نوال الزغبي وهي تحيي حفل شم النسيم في مدينة شرم الشيخ عام 2006، وسقطت على المسرح.

وفاجأ أحد المعجبين الكينج محمد منير أثناء حفل التليفزيون المصري عام 2010 خلال أغنية «علِّي صوتك بالغنا»، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطهما معاً على المسرح.

وكذلك سقط المطرب راغب علامة على المسرح خلال فعاليات حفل قرية بكاسين اللبنانية.