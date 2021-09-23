ماجدة الرومي تنهار خلال حفلها في مهرجان جرش... فيديو

المصدر: البيان

تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى حالة إغماء وفقدت توازنها بسب هبوط في ضغطها، وذلك خلال حفلها في مهرجان جرش في الأردن.

وخلال تأديتها أغنيتها "أحبك جدا"، كادت الفنانة أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح.

وعادوت الرومي إكمال حفلها بعد حوالي 10 دقائق.

ونشر مدير أعمال المطربة اللبنانية عوض الرومي وشقيقها مقطع فيديو وهي تدخل إلى المسرح.

يذكر أن المغنية اللبنانية ماجدة الرومي من مواليد 1957، وهي سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة. وسفيرة لدى منظمة الفاو.

ومهرجان جرش للثقافة والفنون، عاود ظهوره في نسخته الخامسة والثلاثين أمس الأربعاء بعد غيابه العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، مزينا ليالي الأردن بسهرات لنجوم الفن والغناء.

وأُقيم حفل الافتتاح مساء أمس الأربعاء، على المسرح الشمالي بأوبريت وطني من تأليف ماجد زريقات وألحان أيمن عبد الله وإخراج لينا التل، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين الأردنيين، أعقبه حفل للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي على المسرح الجنوبي.