الحزن يخيّم على المطرب الكويتي عبد الله الرويشد

المصدر: البيان

خيَّم الحزن على المطرب الكويتي عبد الله الرويشد بعد وفاة شقيقه الأكبر الملحن محمد الرويشد عن عمر ناهز 65 عاماً.

وأعلن عبد الله خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، قائلاً: «(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). انتقل إلى رحمة الله شقيقي محمد عبد الرحمن الرويشد».

كان الراحل قد أصيب بالفشل الكلوي، واستمرت معاناته مع المرض 6 سنوات، وهو يُعَدُّ أحد أهم الملحنين في حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومؤسس الفرقة النسائية للفنون الشعبية في الكويت.