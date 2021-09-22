حقيقة وفاة الفنان سمير صبري

المصدر: البيان

تسببت الفنانة المصرية مديحة حمدي في ترويج شائعة وفاة الفنان سمير صبري، بعدما قدمت نعيا مؤثرا له عبر حسابها بـ "فيسبوك"،

ونشرت مديحة حمدي صورة للفنان سمير صبري على صفحتها بـ "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: وداعًا الأخ والزميل سمير صبري.. أسكنك الله فسيح جناته وألهم جمهورك وأهلك الصبر والسلوان". وبادرت سريعا بحذفه بعدما تأكدت أن الخبر غير صحيح. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وبعد عدة دقائق بادرت مديحة حمدي بحذف المنشور بعدما تأكدت أن الخبر غير صحيح وقالت، "أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء.. آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع الأستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد.. وفعلا هذا درس لي شخصيا أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا الأستاذ سمير صبري دمت لنا ولجمهورك ومحبيك".

يذكر أن الفنان سمير صبري، أعلن مؤخرا تقديم اعتذاره رسميا لوزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، عن عدم الاستمرار في رئاسة مهرجان الإسكندرية الأول للسينما الفرنكوفونية، لأسباب شخصية، رغم أن المهرجان فكرته وهو مؤسس كيانه التنظيمي.

وقال صبري في أسباب اعتذاره إنها جاءت نظرًا لرغبته في الانتهاء من الجزء الثاني من كتابه "حكايات العمر كله" الذي لقي نجاحا كبيرا في طبعاته العاشرة، والذي يروي كثيرا من أسرار عظماء نجوم زمن الفن الجميل الذين عاصرهم خلال رحلته مع الفن والإعلام.