كيف تسبب عمرو دياب بطلاق زوجين في الأردن؟

المصدر: البيان

تسبب المطرب المصري الشهير عمرو دياب بطلاق زوجين في الأردن بغير قصد.

ونشب خلاف بين الزوجين، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري، إثر الإعلان عن حفل «الهضبة» المقرر إقامته في العقبة منتصف الشهر المقبل.

ووقع الخلاف عندما اكتشفت الزوجة أن زوجها استدان من صندوق إقراضي مبلغاً باسمها، لتفاجأ بأنه أقدم على هذه الخطوة رغبةً في شراء تذكرتين لحضور الحفل.

وكانت الزوجة قد حسبت أن زوجها يرغب في شراء هدية ذهبية لها، الأمر الذي زاد غضبها تجاهه بصورة كبيرة.

وبعد تطور الخلاف بين الزوجين، تدخَّل أفراد من عائلتيهما، إلا أن محاولات الصلح باءت بالفشل، لتنتهي حياتهما الزوجية بالطلاق.

يُذكر أن تذاكر حفل عمرو دياب أثارت جدلاً واسعاً في الأردن بسبب ارتفاع سعرها، إذ تراوحت أسعارها بين 85-300 دينار أردني (119- 423 دولاراً)، ومع ذلك نفدت كلها في وقت مبكر.