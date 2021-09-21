الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث ترزق بطفلة

المصدر: البيان

رزقت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، بطفلتها الأولى من زوجها إدواردو مابيلي موتزي، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام.

وهي ثاني حفيد يولد خلال بضعة أشهر للأمير أندرو الملاحق أمام القضاء من امرأة في الولايات المتحدة تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت قاصرا. وهي اتهامات يدحضها الابن الثاني للملكة إليزابيث، وفق "مونت كارلو".

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام "إنه لمن دواعي سرور بياتريس وزوجها الإعلان عن ولادة ابنتهما سالمة عند الساعة 23:42 من يوم السبت 18 سبتمبر 2021 في مستشفى تشيلسي أند ويستمنستر في لندن"، مع الإشارة إلى أن الأمّ وطفلتها "بخير".

ويبلغ وزن المولودة حوالى 2,8 كيلوغرام ولم يكشف عن اسمها بعد وهي في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب خلافة عرش إنجلترا، كما أنها الطفلة الثانية عشرة من أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، بعد ولادة ابنة الأمير هاري وميغن ماركل في يونيو.

وكانت الأميرة بياتريس (33 عاما) قد تزوّجت في يوليو 2020 من إدواردو مابيلي موتزي (37 عاما) الذي له طفل من علاقة سابقة.

أما الأميرة يوجيني، الشقيقة الصغرى لبياتريس، فقد أنجبت صبيّا في فبراير سمّته أوغوست.