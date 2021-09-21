أديل .. ألبوم جديد وحفل حي في ديسمبر

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

يستعد عشاق الفنانة البريطانية أديل لعودتها المنتظرة بشغف مع حلول موسم الأعياد في ديسمبر، كما أنها تستعد بدورها لإطلاق ألبومها الرابع وإحياء أول حفل مباشر لها من لاس فيغاس.

وكشف موقع صحيفة «ميرور» أن الملايين من معجبي السوبر ستار البريطانية البالغة من العمر 33 عاماً ينتظرون بفارغ الصبر شهر ديسمبر المقبل موعد إطلاق ألبوم «أديل 4» حول العالم، إضافة لحفل موسيقي ضخم هو الأول لها منذ ما يزيد على أربع سنوات. وأشار مصدر مطلع إلى أن «ألبوم أديل الجديد هو العمل الأكثر انتظاراً لهذا العام. ومع أنه صدر منذ زمن طويل، إلا أن الشركة المنتجة قررت إطلاقه قبيل حلول موسم الأعياد المقبلة كما أن الأنظار تتجه نحو إقامة حفل ضخم في لاس فيغاس».

وأضاف المصدر بأن أديل وفريق إدارتها عقدوا محادثات مع «بي بي سي أمريكا» تتعلق بالترويج للعمل حول العالم. وسيكون الحفل واحداً وجزءاً من الجولة الترويجية للعمل.

وقال المصدر: «من الواضح أن سيناريوهات (كوفيد 19) الحاصلة والقلق حيال إجراءات السلامة سيترك تأثيراً على التسجيل، إلا أن تاريخ الإصدار قد تقرر للوقت الحالي».

وكان يتوقع للألبوم الذي لم يتحدد عنوانه بعد أن يصدر العام الماضي، إلا أنه تأخر جراء تفشي الجائحة. ويعتقد أن شركة «سوني» المنتجة للعمل ستقوم بالكشف في شهر نوفمبر المقبل عن مواعيد إطلاق ألبوم «أديل 4» عالمياً، مع توقعات بأنه سيتبوأ لائحة الأكثر مبيعاً في موسم الأعياد.