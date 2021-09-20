وفاة الفنان إيهاب خورشيد

المصدر: البيان

توفى الفنان إيهاب خورشيد بعد تعرضه لأزمة قلبية دخل على إثرها أحد المستشفيات.



وكتب الفنان عمر خورشيد نجل الراحل منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "توفي إلى رحمة الله والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من المرض".

وأعلن إيهاب خورشيد وفاة والده إثر أزمة قلبية عانى منها خلال الساعات الأخيرة من حياته في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

ويأتي وفاة إيهاب خورشيد بعد وفاة والدته المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، منذ شهرين، عن عمر ناهز 82 عاما، والتي توفيت نتيجة معاناتها من الالتهاب الرئوي، وتم دفن جثمانها بمقابر الأسرة بالفيوم وفق أخبار اليوم.

وإيهاب خورشيد هو ممثل مصري اشتهرَ خلال فترة الثمانينات بعدما شاركَ في عدّة أعمال منها أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب.

كان إيهاب خورشيد متزوجًا من الفنانة علا رامي شقيقةُ الفنانة سحر رامي وحصلا على ولدٍ سمّوهُ عمر قبل أن ينفصلا في وقتٍ ما؛ ثم تزوَّج من الفنانة نغم فتوكي ابنة شقيقة الفنانة وردة الجزائرية.