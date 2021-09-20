آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري نضال الشافعي

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن تفاصيل حالته الصحية قائلة: "أن الفنان نضال الشافعي قد حجز في أحد المستشفيات بالقاهرة بعد تعرضه لضغط عصبي شديد بسبب العمل وأثناء تصوير الفيلم السينمائي"ميني بار"، وترتب على ذلك انفجار في القولون وإجرائه لعملية جراحية شديدة الخطورة استمرت لأكثر من 4 ساعات .

وأوضحت أن الشافعي حالته الصحية تتحسن بشكل كبير، لكنه سيظل في المستشفى وتحت الرعاية الطبية حتي يتعافي تماماً ثم سيخرج من المستشفى بعد نحو أسبوع، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكانت قد نشرت الفنانة المصرية منة فضالي منشوراً عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلة: " نضال ليس زميل ولا مجرد أخ فهو صديق وفنان ملتزم كثيراً وهناك بعض الأشخاص يستغلون ذلك، والذي حدث معه نتيجة انفعال عصبي تعرض له وأدي لعملية كبيرة في القولون العصبي،ادعو له أن يقوم بالسلامة ويعود لبيته بالف خير".

وأشارت زوجة الفنان نضال الشافعي،إلى أنه تعرض لعدم مصداقية في فيلمه الجديد "ميني بار"، من ناحية حجم الدور وحقوقه المادية ومواعيد التصوير، ما دفعه للانصراف من أوردر التصوير وهو غاضب من تلك الأفعال، وأدى إلى حدوث شيء غريب في القولون، وهو مثل الانفجار، ليتطلب الأمر إجراء عملية على الفور.

وتدور أحداث فيلم "مينى بار" في إطار أكشن كوميدى، ولكنه يتضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة، فتتغير حياتهم في يوم وليلة ولكنها في الوقت ذاته تنقلب عليهم رأسًا على عقب في إطار اجتماعى تشويقى. وكان منتج الفيلم مدحت سعد توقف عن استكمال الفيلم من 2018 ثم عاد لاستكمال تصويره هذا العام .

يذكر أن آخر أعمال الفنان نضال الشافعي كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عُرض في رمضان الماضي من بطولة النجم أحمد عز،حقق نجاحاً كبيراً.