وفاة الفنان المصري إيهاب خورشيد بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

أعلن الفنان المصري عمر خورشيد وفاة والده الفنان إيهاب خورشيد، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ونعى عمر خورشيد والده عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» قائلاً: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض».

واشتهر الفنان إيهاب خورشيد في الثمانينيات بأعمال عديدة منها: «أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب».

وإيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد، أستاذ التصوير السينمائي، والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، وشقيق العازف الراحل عمر خورشيد.